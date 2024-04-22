Тарабрина Татьяна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения15.01.1853
Дата смерти05.06.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1853
Бракосочетание
04.11.1870
Рождение ребёнка
10.09.1871
Дочь: Вильнова Софья Васильевна
Отец ребёнка: Тарабрин Василий Михеевич
Рождение ребёнка
16.08.1875
Дочь: Соколова Васса Васильевна
Отец ребёнка: Тарабрин Василий Михеевич
Рождение ребёнка
11.10.1879
Сын: Тарабрин Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Тарабрин Василий Михеевич
Рождение ребёнка
09.04.1881
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Тарабрин Василий Михеевич
Рождение ребёнка
31.07.1886
Дочь: Шишкина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Тарабрин Василий Михеевич
Смерть
05.06.1905