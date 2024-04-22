Тарабрина Татьяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарабрина Татьяна Тимофеевна

Тарабрина Татьяна Тимофеевна

Место рождения

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.01.1853

Дата смерти

05.06.1905

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.11.1870

Муж: Тарабрин Василий Михеевич

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.09.1871

Дочь: Вильнова Софья Васильевна

Отец ребёнка: Тарабрин Василий Михеевич

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.08.1875

Дочь: Соколова Васса Васильевна

Отец ребёнка: Тарабрин Василий Михеевич

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.10.1879

Сын: Тарабрин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Тарабрин Василий Михеевич

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.04.1881

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Тарабрин Василий Михеевич

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.07.1886

Дочь: Шишкина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Тарабрин Василий Михеевич

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
05.06.1905
Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close