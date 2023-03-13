Антропова Настасья Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антропова Настасья Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Антроповъ Максимъ

Отец ребёнка: Антроповъ Василий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Афимья

Отец ребёнка: Антроповъ Василий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Антроповъ Андрей

Отец ребёнка: Антроповъ Василий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Антроповъ Василий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Антроповъ Василий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антроповъ Василий

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