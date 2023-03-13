Антропова Настасья Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Антроповъ Максимъ
Отец ребёнка: Антроповъ Василий
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Афимья
Отец ребёнка: Антроповъ Василий
Рождение ребёнка
1787
Сын: Антроповъ Андрей
Отец ребёнка: Антроповъ Василий
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Антроповъ Василий
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Антроповъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антроповъ Василий