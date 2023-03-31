Семенченко (Овчинникова) Валентина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1968
Сын: Семенченко Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Семенченко Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
16.01.1978
Сын: Семенченко Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Семенченко Анатолий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно