Семенченко (Овчинникова) Валентина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенченко (Овчинникова) Валентина Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1945

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1968

Сын: Семенченко Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Семенченко Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
16.01.1978

Сын: Семенченко Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Семенченко Анатолий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенченко Анатолий Петрович

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