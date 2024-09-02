Егоров Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.09.2024

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Соколова Светлана Владимировна

Смерть
02.09.2024
Участник СВО с октября 2023г, штурмовик, оператор дронов. Имеет награды, ранение. В июле 24г с передовой увезли на скорой в Москву госпиталь в Коммунарке. Поджелудочная и пневмония, потом сепсис . 02.... Показать все

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