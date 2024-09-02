Егоров Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.09.2024
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Смерть
02.09.2024
Участник СВО с октября 2023г, штурмовик, оператор дронов. Имеет награды, ранение. В июле 24г с передовой увезли на скорой в Москву госпиталь в Коммунарке. Поджелудочная и пневмония, потом сепсис . 02.... Показать все