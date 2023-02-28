Дмитриева Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Григорий Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1881
Дочь: Степанида Васильевна
Отец ребёнка: Туманов - Дмитриев Василий Иванович
Бракосочетание
18.?.1881
Рождение ребёнка
08.03.1885
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Туманов - Дмитриев Василий Иванович
Рождение ребёнка
14.03.1887
Дочь: Безрукова Дарья Дмитриева
Отец ребёнка: Туманов - Дмитриев Василий Иванович
Рождение ребёнка
10.03.1890
Сын: Туманов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Туманов - Дмитриев Василий Иванович
Рождение ребёнка
09.05.1892
Сын: Дмитриев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Туманов - Дмитриев Василий Иванович
Рождение ребёнка
03.02.1895
Дочь: Блинкова Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Туманов - Дмитриев Василий Иванович
Рождение ребёнка
27.03.1897
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Туманов - Дмитриев Василий Иванович
Рождение ребёнка
11.06.1899
Сын: Туманов Леонтий Васильевич
Отец ребёнка: Туманов - Дмитриев Василий Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1900
Сын: Туманов - Дмитриев Яков Васильевич
Отец ребёнка: Туманов - Дмитриев Василий Иванович
Смерть
Неизвестно