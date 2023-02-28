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Дмитриева Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Григорий Петрович

Мать: не указана

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1881

Дочь: Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Туманов - Дмитриев Василий Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
18.?.1881

Муж: Туманов - Дмитриев Василий Иванович

Рождение ребёнка
08.03.1885

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Туманов - Дмитриев Василий Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1887

Дочь: Безрукова Дарья Дмитриева

Отец ребёнка: Туманов - Дмитриев Василий Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.03.1890

Сын: Туманов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Туманов - Дмитриев Василий Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.05.1892

Сын: Дмитриев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Туманов - Дмитриев Василий Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.02.1895

Дочь: Блинкова Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Туманов - Дмитриев Василий Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1897

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Туманов - Дмитриев Василий Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1899

Сын: Туманов Леонтий Васильевич

Отец ребёнка: Туманов - Дмитриев Василий Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1900

Сын: Туманов - Дмитриев Яков Васильевич

Отец ребёнка: Туманов - Дмитриев Василий Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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