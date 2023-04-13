Дубинина Ефросинья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубинина Ефросинья Сергеевна

Дубинина Ефросинья Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1884

Дочь: Денисова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Дубинин Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
28.09.1886

Дочь: Добровольская Харитина Сергеевна

Отец ребёнка: Дубинин Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
21.10.1894

Дочь: Борисенко Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Дубинин Сергей Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубинин Сергей Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close