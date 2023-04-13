Дубинина Ефросинья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1884
Дочь: Денисова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Дубинин Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
28.09.1886
Дочь: Добровольская Харитина Сергеевна
Отец ребёнка: Дубинин Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
21.10.1894
Дочь: Борисенко Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Дубинин Сергей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно