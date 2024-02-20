(Глоба) Евфросиния Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Глоба) Евфросиния Семеновна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

28.09.1850

Дата смерти

03.01.1852

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1850

Отец: Глоба Семен Моисеевич

Мать: Глоба Анна Михайловна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
03.01.1852
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
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