Сорокин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1873
Сын: Сорокин-Петров Павел Николаевич
Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Георгиевна
Рождение ребёнка
13.06.1875
Сын: Сорокин Никифор Николаевич
Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Георгиевна
Рождение ребёнка
25.10.1877
Дочь: (Сорокина-Петрушкина) Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Георгиевна
Бракосочетание
До 1881
Рождение ребёнка
24.04.1881
Дочь: Носкова (Сорокина-Петрова) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Георгиевна
Рождение ребёнка
16.06.1883
Сын: Сорокин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Георгиевна
Рождение ребёнка
06.10.1885
Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Георгиевна
Рождение ребёнка
19.04.1888
Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Георгиевна
Рождение ребёнка
02.10.1889
Дочь: (Сорокина) Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Георгиевна
Рождение ребёнка
01.03.1894
Дочь: (Сорокина) Юлиания Николаевна
Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Георгиевна
Смерть
После 16.02.1920