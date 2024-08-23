Сорокин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1873

Сын: Сорокин-Петров Павел Николаевич

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Георгиевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.06.1875

Сын: Сорокин Никифор Николаевич

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Георгиевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1877

Дочь: (Сорокина-Петрушкина) Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Георгиевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 1881

Жена: Сорокина Прасковья Георгиевна

Рождение ребёнка
24.04.1881

Дочь: Носкова (Сорокина-Петрова) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Георгиевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.06.1883

Сын: Сорокин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Георгиевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.10.1885

Сын: Сорокин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Георгиевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.04.1888

Сын: Сорокин Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Георгиевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.10.1889

Дочь: (Сорокина) Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Георгиевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1894

Дочь: (Сорокина) Юлиания Николаевна

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Георгиевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920

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