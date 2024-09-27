Агафонова Ольга Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Агафонова Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафонов Григорий Афанасьевич

Рождение ребёнка
22.10.1866 ст.

Дочь: Агафонова Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Агафонов Григорий Афанасьевич

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.11.1869 ст.

Сын: Агафонов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Агафонов Григорий Афанасьевич

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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