Агафонова Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1866 ст.
Дочь: Агафонова Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Агафонов Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
28.11.1869 ст.
Сын: Агафонов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Агафонов Григорий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно