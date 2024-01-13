Иванов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Иванова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Иванова Зиновья Егоровна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Иванова Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Иванова Зиновья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Зиновья Егоровна

Смерть
Неизвестно
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