Иванов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Иванова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Иванова Зиновья Егоровна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Иванова Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Иванова Зиновья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Зиновья Егоровна
Смерть
Неизвестно