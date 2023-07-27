Лошкарева (Лошкарева) Анна Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смерти07.12.1803
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Лошкарев Егор Семенов
Рождение ребёнка
05.03.1801
Дочь: Евдокия Филиппова
Отец ребёнка: Лошкарев Филипп Мокиев
Рождение ребёнка
28.05.1802
Дочь: Феодосия Филиппова
Отец ребёнка: Лошкарев Филипп Мокиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.12.1803