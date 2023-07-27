Лошкарева (Лошкарева) Анна Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошкарева (Лошкарева) Анна Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

07.12.1803

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Лошкарев Егор Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1801

Дочь: Евдокия Филиппова

Отец ребёнка: Лошкарев Филипп Мокиев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.05.1802

Дочь: Феодосия Филиппова

Отец ребёнка: Лошкарев Филипп Мокиев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лошкарев Филипп Мокиев

Смерть
07.12.1803
Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
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