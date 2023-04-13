Гусева Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусева Анна Андреевна

Гусева Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1899 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1919

Сын: Гусев Константин Павлович

Отец ребёнка: Гусев Павел Андреевич

Рождение ребёнка
19.12.1920

Дочь: Валентина Павловна

Отец ребёнка: Гусев Павел Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Павел Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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