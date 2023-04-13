Гусева Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1919
Сын: Гусев Константин Павлович
Отец ребёнка: Гусев Павел Андреевич
Рождение ребёнка
19.12.1920
Дочь: Валентина Павловна
Отец ребёнка: Гусев Павел Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно