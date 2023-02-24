Румянцева Ольга Вагурина
Место рожденияДеревня Понихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1885
Отец: Вагурин Ефим Назарович
Мать: Вагурина Наталья Вилкова
Деревня Понихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
04.05.1903
Рождение ребёнка
02.02.1904
Дочь: Анна Никитична
Отец ребёнка: Румянцев Никита Петрович
Рождение ребёнка
18.04.1905
Отец ребёнка: Румянцев Никита Петрович
Рождение ребёнка
04.11.1906
Сын: Румянцев Вов Михаил Никитич
Отец ребёнка: Румянцев Никита Петрович
Рождение ребёнка
27.03.1908
Отец ребёнка: Румянцев Никита Петрович
Рождение ребёнка
04.06.1909
Дочь: Акилина Никитична
Отец ребёнка: Румянцев Никита Петрович
Рождение ребёнка
06.11.1910
Дочь: Матрена Никитична
Отец ребёнка: Румянцев Никита Петрович
Рождение ребёнка
05.04.1913
Дочь: Ирина Никитична
Отец ребёнка: Румянцев Никита Петрович
Рождение ребёнка
21.06.1914
Отец ребёнка: Румянцев Никита Петрович
Рождение ребёнка
02.07.1915
Дочь: Ольга Никитична
Отец ребёнка: Румянцев Никита Петрович
Смерть
Неизвестно