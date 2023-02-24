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Румянцева Ольга Вагурина

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Место рождения

Деревня Понихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Вагурин Ефим Назарович

Мать: Вагурина Наталья Вилкова

Деревня Понихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
04.05.1903

Муж: Румянцев Никита Петрович

Рождение ребёнка
02.02.1904

Дочь: Анна Никитична

Отец ребёнка: Румянцев Никита Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.04.1905

Сын: Румянцев Георгий Никитич

Отец ребёнка: Румянцев Никита Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.11.1906

Сын: Румянцев Вов Михаил Никитич

Отец ребёнка: Румянцев Никита Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.03.1908

Сын: Румянцев Иван Никитич

Отец ребёнка: Румянцев Никита Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.06.1909

Дочь: Акилина Никитична

Отец ребёнка: Румянцев Никита Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1910

Дочь: Матрена Никитична

Отец ребёнка: Румянцев Никита Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.04.1913

Дочь: Ирина Никитична

Отец ребёнка: Румянцев Никита Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.06.1914

Сын: Румянцев Федор Никитич

Отец ребёнка: Румянцев Никита Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.07.1915

Дочь: Ольга Никитична

Отец ребёнка: Румянцев Никита Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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