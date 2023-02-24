Романова (Безрукова) (Климова) Анна Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Безрукова) (Климова) Анна Макаровна

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

07.09.1884

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1884

Отец: Климов (маштаков , Ильин) Макар Онисимович

Мать: Климова Марина Матвеевна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
05.?.1903

Муж: Романов (безруков) Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
01.01.1905

Сын: Безруков Вов Василий Иванович

Отец ребёнка: Романов (безруков) Иван Алексеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1907

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Романов (безруков) Иван Алексеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1910

Дочь: Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Романов (безруков) Иван Алексеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1913

Сын: Безруков Степан Иванович

Отец ребёнка: Романов (безруков) Иван Алексеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1915

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Романов (безруков) Иван Алексеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 1915
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