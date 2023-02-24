Романова (Безрукова) (Климова) Анна Макаровна
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения07.09.1884
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1884
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
05.?.1903
Рождение ребёнка
01.01.1905
Сын: Безруков Вов Василий Иванович
Отец ребёнка: Романов (безруков) Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
15.06.1907
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Романов (безруков) Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
18.09.1910
Дочь: Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Романов (безруков) Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
27.03.1913
Отец ребёнка: Романов (безруков) Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
01.11.1915
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Романов (безруков) Иван Алексеевич
Смерть
После 1915