Сидоренко Агафия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти09.01.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Сидоренко Ефросиния Федоровна
Отец ребёнка: Сидоренко Федор Иванович
Рождение ребёнка
13.03.1801
Дочь: Сидоренко Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Сидоренко Федор Иванович
Рождение ребёнка
23.07.1803
Дочь: Дупа (Сидоренко) Христина Федоровна
Отец ребёнка: Сидоренко Федор Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1812
Дочь: Сидоренко Анна Федоровна
Отец ребёнка: Сидоренко Федор Иванович
Рождение ребёнка
15.09.1814
Сын: Сидоренко Никита Федорович
Отец ребёнка: Сидоренко Федор Иванович
Рождение ребёнка
30.05.1816
Дочь: Сидоренко Феодосия Федоровна
Отец ребёнка: Сидоренко Федор Иванович
Рождение ребёнка
02.08.1818
Дочь: Сидоренко Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Сидоренко Федор Иванович
Рождение ребёнка
31.03.1820
Дочь: Сидоренко Мария Федоровна
Отец ребёнка: Сидоренко Федор Иванович
Смерть
09.01.1883