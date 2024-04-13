Сидоренко Агафия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко Агафия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

09.01.1883

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Сидоренко Ефросиния Федоровна

Отец ребёнка: Сидоренко Федор Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.03.1801

Дочь: Сидоренко Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Сидоренко Федор Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.07.1803

Дочь: Дупа (Сидоренко) Христина Федоровна

Отец ребёнка: Сидоренко Федор Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.09.1812

Дочь: Сидоренко Анна Федоровна

Отец ребёнка: Сидоренко Федор Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.09.1814

Сын: Сидоренко Никита Федорович

Отец ребёнка: Сидоренко Федор Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.05.1816

Дочь: Сидоренко Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Сидоренко Федор Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.08.1818

Дочь: Сидоренко Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Сидоренко Федор Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.03.1820

Дочь: Сидоренко Мария Федоровна

Отец ребёнка: Сидоренко Федор Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
09.01.1883
Липовый Рог, Чернігівська область

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