Панышева (Супенко) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панышева (Супенко) Евдокия Николаевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Супенко Николай Григорьевич

Мать: Супенко Екатерина Григорьевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Бракосочетание
03.02.1917

Муж: Панышев Константин Антонович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
Неизвестно
Янисоль
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