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(Ткаченко) Елена Сергеевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

?.05.1872

Дата смерти

10.06.1872

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1872

Отец: Ткаченко Сергей Миронович

Мать: Ткаченко Антонина Степановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
10.06.1872
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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