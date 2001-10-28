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Гурьянов Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1960

Дата смерти

28.10.2001

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1960

Отец: не указан

Мать: Гурьянова Раиса Александровна

Рождение ребёнка
21.12.1982

Сын: Гурьянов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Воронина Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
24.06.1986

Сын: Гурьянов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Воронина Ольга Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Ольга Викторовна

Смерть
28.10.2001
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