Гурьянов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1960
Дата смерти28.10.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1960
Отец: не указан
Рождение ребёнка
21.12.1982
Сын: Гурьянов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Воронина Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
24.06.1986
Сын: Гурьянов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Воронина Ольга Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.10.2001