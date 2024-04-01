Трушникова Анна Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.04.1872
Отец ребёнка: Трушников Илья Силантьев
Рождение ребёнка
06.10.1873
Дочь: Пелагия Ильина
Отец ребёнка: Трушников Илья Силантьев
Рождение ребёнка
09.12.1876
Дочь: Анна Ильина
Отец ребёнка: Трушников Илья Силантьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно