Трушникова Анна Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушникова Анна Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1872

Сын: Трушников Родион Ильин

Отец ребёнка: Трушников Илья Силантьев

Рождение ребёнка
06.10.1873

Дочь: Пелагия Ильина

Отец ребёнка: Трушников Илья Силантьев

Рождение ребёнка
09.12.1876

Дочь: Анна Ильина

Отец ребёнка: Трушников Илья Силантьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трушников Илья Силантьев

Смерть
Неизвестно
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