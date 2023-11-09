Аграфена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Ирина Степановна

Отец ребёнка: Степан Иванович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Сергиевский Алексей Степанович Степанович

Отец ребёнка: Степан Иванович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Сергиевский Семен Степанович

Отец ребёнка: Степан Иванович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Доминика Степановна

Отец ребёнка: Степан Иванович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Ксения Степановна

Отец ребёнка: Степан Иванович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Сергиевский Иродион Степанович

Отец ребёнка: Степан Иванович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Сергиевский Герасим Степанович

Отец ребёнка: Степан Иванович

Рождение ребёнка
1786

Сын: Сергиевский Иона Степанович

Отец ребёнка: Степан Иванович

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