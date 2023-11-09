Аграфена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Ирина Степановна
Отец ребёнка: Степан Иванович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Сергиевский Алексей Степанович Степанович
Отец ребёнка: Степан Иванович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Сергиевский Семен Степанович
Отец ребёнка: Степан Иванович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Доминика Степановна
Отец ребёнка: Степан Иванович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Ксения Степановна
Отец ребёнка: Степан Иванович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Сергиевский Иродион Степанович
Отец ребёнка: Степан Иванович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сергиевский Герасим Степанович
Отец ребёнка: Степан Иванович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Сергиевский Иона Степанович
Отец ребёнка: Степан Иванович