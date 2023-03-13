Мамыкина Анна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Мамыкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Андрей
Рождение ребёнка
1777
Сын: Мамыкинъ Степанъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Андрей
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Валавина Пелагея
Отец ребёнка: Мамыкинъ Андрей
Рождение ребёнка
1778
Сын: Мамыкинъ Ермилъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамыкинъ Андрей