Мамыкина Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина Анна Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Мамыкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Андрей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Мамыкинъ Степанъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Андрей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Валавина Пелагея

Отец ребёнка: Мамыкинъ Андрей

Рождение ребёнка
1778

Сын: Мамыкинъ Ермилъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Андрей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамыкинъ Андрей

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