Бирюлин Гавриил Федорович
Место рожденияДеревня Ащеровка ( Белая Горка ) , Дворянско-Терешанская волость
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Ащеровка ( Белая Горка ) , Дворянско-Терешанская волость
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Вилкова Прасковья Бирюлина
Мать ребёнка: не указана
Деревня Ащеровка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно