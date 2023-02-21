Ионов Никита Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Ионов Григорий
Мать: Ионова ?
Рождение ребёнка
14.05.1912
Сын: Ионов Тимофей
Мать ребёнка: Ионова Мавра
Рождение ребёнка
04.05.1915
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Ионова Мавра
Рождение ребёнка
26.05.1917
Сын: Ионов Фёдор
Мать ребёнка: Ионова Мавра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Ионова Мавра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ионова Мавра
Смерть
Неизвестно