Ионов Никита Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионов Никита Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Ионов Григорий

Мать: Ионова ?

Рождение ребёнка
14.05.1912

Сын: Ионов Тимофей

Мать ребёнка: Ионова Мавра

Рождение ребёнка
04.05.1915

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Ионова Мавра

Рождение ребёнка
26.05.1917

Сын: Ионов Фёдор

Мать ребёнка: Ионова Мавра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Ионова Мавра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ионова Мавра

Смерть
Неизвестно
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