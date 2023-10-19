Нарышкина (Princess Dolgorukova-Krymskaya) Maria Vassilievna
Место рожденияKarza, Tomsk, Russian Empire
Дата рождения19.04.1814
Дата смерти07.12.1869
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1814
Karza, Tomsk, Russian Empire
Рождение ребёнка
02.05.1839
Отец ребёнка: Нарышкин Lev Kirillovitch
Рождение ребёнка
28.12.1841
Сын: Naryshkin Vassilj Lvovitch
Отец ребёнка: Нарышкин Lev Kirillovitch
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.12.1869
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область