Нарышкина (Princess Dolgorukova-Krymskaya) Maria Vassilievna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарышкина (Princess Dolgorukova-Krymskaya) Maria Vassilievna

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Место рождения

Karza, Tomsk, Russian Empire

Дата рождения

19.04.1814

Дата смерти

07.12.1869

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1814

Отец: Dolgorukov Vassili Vasilivich

Мать: Кн. Долгорукова Varvara Sergeievna Sergeevna

Karza, Tomsk, Russian Empire
Рождение ребёнка
02.05.1839

Сын: Нарышкин Кирилл Львович

Отец ребёнка: Нарышкин Lev Kirillovitch

Рождение ребёнка
28.12.1841

Сын: Naryshkin Vassilj Lvovitch

Отец ребёнка: Нарышкин Lev Kirillovitch

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.12.1869
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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