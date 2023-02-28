Муругов Кузьма Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
26.01.1886
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Преснякова Евдокия Муругова
Мать ребёнка: Мугурова Матрена Трофимова
Рождение ребёнка
25.02.1908
Мать ребёнка: Мугурова Матрена Трофимова
Смерть
Неизвестно