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Муругов Кузьма Григорьевич

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Место рождения

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Муругов Григорий Степанович

Мать: Муругова Наталья Яковлевна

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
26.01.1886

Жена: Мугурова Матрена Трофимова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Преснякова Евдокия Муругова

Мать ребёнка: Мугурова Матрена Трофимова

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.02.1908

Сын: Муругов Никифор Кузьмич

Мать ребёнка: Мугурова Матрена Трофимова

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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