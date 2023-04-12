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Саломатин Федор Иванов
Саломатин Федор Иванов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1825
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Саломатин Иван Пименов
1804 г.р.
Мать
(Саломатина) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец:
Саломатин Иван Пименов
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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