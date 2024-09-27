Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1662

Дата смерти

10.03.1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1665 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Родион Сергеевич

Рождение ребёнка
1689

Сын: Павел Родионович

Отец ребёнка: Сысоев Родион Сергеевич

Рождение ребёнка
1690

Сын: Лазарь Родионович

Отец ребёнка: Сысоев Родион Сергеевич

Смерть
10.03.1742

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