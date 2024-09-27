Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1662
Дата смерти10.03.1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1689
Сын: Павел Родионович
Отец ребёнка: Сысоев Родион Сергеевич
Рождение ребёнка
1690
Сын: Лазарь Родионович
Отец ребёнка: Сысоев Родион Сергеевич
Смерть
10.03.1742