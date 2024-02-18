(Луковкина) Ольга
Место рожденияг. Тбилиси
Дата рождения19.01.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1965
Отец: Луковкин Владимир
Мать: Луковкина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чиквашвили Джонатан
Отец ребёнка: Чиквашвили ?
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1971 по 1982
среднее
Образование
С 1982 по 1987
высшее | бакалавр точных и естественных наук