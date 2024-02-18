(Луковкина) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Луковкина) Ольга

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Место рождения

г. Тбилиси

Дата рождения

19.01.1965

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1965

Отец: Луковкин Владимир

Мать: Луковкина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чиквашвили Джонатан

Отец ребёнка: Чиквашвили ?

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1971 по 1982
среднее
Образование
С 1982 по 1987
высшее | бакалавр точных и естественных наук

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