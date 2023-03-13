Крашенинниковъ Алексей
Место рожденияАрзамасский уезд, село Никитино
Дата рождения1752
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Крашенинниковъ Михаилъ
Мать: не указана
Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Крашенинникова Марфа Яковлева
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Крашенинникова Марфа Яковлева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Офимья
Мать ребёнка: Крашенинникова Марфа Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1789