Крашенинниковъ Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрашенинниковъ Алексей

Крашенинниковъ Алексей

avatar

Место рождения

Арзамасский уезд, село Никитино

Дата рождения

1752

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Крашенинниковъ Михаилъ

Мать: не указана

Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1776

Сын: Крашенинниковъ Харитонъ

Мать ребёнка: Крашенинникова Марфа Яковлева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Крашенинникова Марфа Яковлева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Офимья

Мать ребёнка: Крашенинникова Марфа Яковлева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крашенинникова Марфа Яковлева

Смерть
1789
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close