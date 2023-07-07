(Сигалаева) Светлана Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1982
Развод
Неизвестно
Муж: Стороженко Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стороженко Антон
Развод
Неизвестно
Муж: Чайка Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чайка Александр
Рождение ребёнка
25.12.2004
Дочь: (Чайка) Виктория Александровна
Отец ребёнка: Чайка Александр
Рождение ребёнка
26.06.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стороженко Антон