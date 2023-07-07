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(Сигалаева) Светлана Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1982

Отец: Сигалаев Евгений Иванович

Мать: Сигалаева (Марочкина) Лидия Николаевна

Развод
Неизвестно

Муж: Стороженко Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стороженко Антон

Развод
Неизвестно

Муж: Чайка Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чайка Александр

Рождение ребёнка
25.12.2004

Дочь: (Чайка) Виктория Александровна

Отец ребёнка: Чайка Александр

Рождение ребёнка
26.06.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стороженко Антон

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