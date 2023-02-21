Чередова Матрёна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Чередов Николай Иванович
Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно