Чередова Матрёна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Матрёна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Чередов Николай Иванович

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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