Москалева Ефросинья Шаронина
Место рожденияКарсунский уезд
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Шаронин Антон Тимофеевич
Мать: не указана
Карсунский уезд
Бракосочетание
10.?.1908
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1909
Дочь: Матрена Сергеевна
Отец ребёнка: Москалев Сергей Дмитриевич
Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно