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Москалева Ефросинья Шаронина

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Место рождения

Карсунский уезд

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Шаронин Антон Тимофеевич

Мать: не указана

Карсунский уезд
Бракосочетание
10.?.1908

Муж: Москалев Сергей Дмитриевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1909

Дочь: Матрена Сергеевна

Отец ребёнка: Москалев Сергей Дмитриевич

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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