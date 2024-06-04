Арефий Гордеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Афанасий Арефьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Акулина Арефьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Родион Арефьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Василий Арефьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Матрена Арефьева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1834