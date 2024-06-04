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Арефий Гордеев

Место рождения

Ермаки, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Ермаки, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ермаки, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Афанасий Арефьев

Мать ребёнка: не указана

Ермаки, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Акулина Арефьева

Мать ребёнка: не указана

Ермаки, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Родион Арефьев

Мать ребёнка: не указана

Ермаки, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Василий Арефьев

Мать ребёнка: не указана

Ермаки, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Матрена Арефьева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1834

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