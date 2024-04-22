(Плесовских) Марья Афонасьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1694
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694
Отец: Плесовских Афонасий Савельевич
Мать: Плесовских Анна
Упоминание
1710
Переписная книга Тобольского уезда 1710 года переписи тобольского сына боярского Семена Ульяновича Ремезова РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.1320 Во дворе оброчной крестьянин Савелей Яковлев сын Плесовских сказа... Показать все
Смерть
Неизвестно