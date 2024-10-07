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Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Василий Никифорович

Мать: Марина Савельева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Елисеевна

Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Лобанов Никита Иванович

Мать ребёнка: Анисья Елисеевна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Лобанов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Анисья Елисеевна

Смерть
Неизвестно

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