Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Василий Никифорович
Мать: Марина Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Елисеевна
Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Анисья Елисеевна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Лобанов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Анисья Елисеевна
Смерть
Неизвестно