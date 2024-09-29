Шеина (Кострюкова) Татьяна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеина (Кострюкова) Татьяна Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кострюков Герасим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеин Яков Иванович

Восприемник
01.01.1853 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/69a9d781-2889-4602-85fd-9b5055ada0fe/146
Восприемник
22.02.1857 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/646ac84f-485d-42cc-b585-7bc14176dd4b/12
Рождение ребёнка
20.05.1859 ст.

Сын: Шеин Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Шеин Яков Иванович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/903f817f-de7e-4ddf-b67b-c79e03c2695d/20
Восприемник
09.10.1859 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/903f817f-de7e-4ddf-b67b-c79e03c2695d/43
Рождение ребёнка
25.01.1861 ст.

Дочь: Вуколова (Шеина) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Шеин Яков Иванович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
возможно Вуколова https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/6 возбможно Коськова https://ya.ru/archive/catalog/a2b38263-b37e-4f19-999c-a4f3d2a4dc07/79
Рождение ребёнка
26.08.1866 ст.

Дочь: (Шеина) Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Шеин Яков Иванович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/84d50ea9-8406-4312-b709-e8dd7f665d8d/84
Рождение ребёнка
13.02.1869

Дочь: (Шеина) Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Шеин Яков Иванович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/173
Смерть
Неизвестно

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