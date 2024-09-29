Шеина (Кострюкова) Татьяна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кострюков Герасим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеин Яков Иванович
Восприемник
01.01.1853 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/69a9d781-2889-4602-85fd-9b5055ada0fe/146
Восприемник
22.02.1857 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/646ac84f-485d-42cc-b585-7bc14176dd4b/12
Рождение ребёнка
20.05.1859 ст.
Сын: Шеин Семен Яковлевич
Отец ребёнка: Шеин Яков Иванович
https://ya.ru/archive/catalog/903f817f-de7e-4ddf-b67b-c79e03c2695d/20
Восприемник
09.10.1859 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/903f817f-de7e-4ddf-b67b-c79e03c2695d/43
Рождение ребёнка
25.01.1861 ст.
Дочь: Вуколова (Шеина) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Шеин Яков Иванович
возможно Вуколова https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/6 возбможно Коськова https://ya.ru/archive/catalog/a2b38263-b37e-4f19-999c-a4f3d2a4dc07/79
Рождение ребёнка
26.08.1866 ст.
Дочь: (Шеина) Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Шеин Яков Иванович
https://ya.ru/archive/catalog/84d50ea9-8406-4312-b709-e8dd7f665d8d/84
Рождение ребёнка
13.02.1869
Дочь: (Шеина) Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Шеин Яков Иванович
https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/173
Смерть
Неизвестно