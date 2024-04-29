Аронсон Рувим Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Аронсон Рувим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аронсон) Роза Рувимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аронсон Соломон Рувимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аронсон) Сима Рувимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гительсон (Аронсон) Геля Рувимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Гительсон (Аронсон) Фрума Рувимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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