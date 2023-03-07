Кощеев Семен Исаин
Место рождения
Дата рожденияОколо 17.04.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 17.04.1884
Отец: Кощеев Исай Прокопьев
Мать: Кощеева Дарья Ульянова
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Кощеева Аграфена Семеновна
Мать ребёнка: Кощеева Ольга Тимофеевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Кощеева Мария Семеновна
Мать ребёнка: Кощеева Ольга Тимофеевна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Кощеева Агафия Семеновна
Мать ребёнка: Кощеева Ольга Тимофеевна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Кощеева Мария Семеновна
Мать ребёнка: Кощеева Ольга Тимофеевна
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кощеева Ольга Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кощеева Ольга Тимофеевна
Смерть
Неизвестно