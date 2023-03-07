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Кощеев Семен Исаин

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Место рождения

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 17.04.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 17.04.1884

Отец: Кощеев Исай Прокопьев

Мать: Кощеева Дарья Ульянова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Кощеева Аграфена Семеновна

Мать ребёнка: Кощеева Ольга Тимофеевна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Кощеева Мария Семеновна

Мать ребёнка: Кощеева Ольга Тимофеевна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Кощеева Агафия Семеновна

Мать ребёнка: Кощеева Ольга Тимофеевна

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Кощеева Мария Семеновна

Мать ребёнка: Кощеева Ольга Тимофеевна

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Ольга Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Ольга Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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