Алашеева Дарья Зверева
Место рожденияСело Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Зверев Наум Иванович
Мать: не указана
Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
06.11.1888
Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно