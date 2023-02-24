Алашеева Дарья Зверева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлашеева Дарья Зверева

Алашеева Дарья Зверева

avatar

Место рождения

Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Зверев Наум Иванович

Мать: не указана

Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
06.11.1888

Муж: Алашеев (однодворец) Михаил Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close