Казила Алексей Митрофанович
Место рождения
Дата рождения02.10.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1908 ст.
Родился в переселенческом участке Немчиновском, относящимся к с. Очкино, Юдинской волости.
Крещение
05.10.1908 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники деревни Журавки крестьянин Игнатий Фомин Демиденко и Ирина Евфимьевна Козилка.
Смерть
Неизвестно