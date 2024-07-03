Казила Алексей Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазила Алексей Митрофанович

Казила Алексей Митрофанович

Место рождения

Очкино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

02.10.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1908 ст.

Отец: Казила Митрофан Афанасьевич

Мать: Казила Матрона Васильевна

Очкино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Родился в переселенческом участке Немчиновском, относящимся к с. Очкино, Юдинской волости.
Крещение
05.10.1908 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники деревни Журавки крестьянин Игнатий Фомин Демиденко и Ирина Евфимьевна Козилка.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.