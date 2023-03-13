Ломакина Акулина Анкудинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Ломакинъ Гаврила
Отец ребёнка: Ломакинъ Савелий
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Марья срамная
Отец ребёнка: Ломакинъ Савелий
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Обухова Варвара
Отец ребёнка: Ломакинъ Савелий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ломакинъ Савелий
Смерть
1783