Ломакина Акулина Анкудинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломакина Акулина Анкудинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Ломакинъ Гаврила

Отец ребёнка: Ломакинъ Савелий

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Марья срамная

Отец ребёнка: Ломакинъ Савелий

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Обухова Варвара

Отец ребёнка: Ломакинъ Савелий

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломакинъ Савелий

Смерть
1783
Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
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