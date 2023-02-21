Богданов Пётр Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Богданов Кузьма Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Богданов Георгий Петрович
Мать ребёнка: Богданова Пульхерия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Богданова Александра Петровна
Мать ребёнка: Богданова Пульхерия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Богданова Анна Петровна
Мать ребёнка: Богданова Пульхерия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1918
Мать ребёнка: Богданова Пульхерия Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.11.1920
Мать ребёнка: не указана
6-й ребёнок в семье
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Богданов Василий Петрович
Мать ребёнка: Богданова Пульхерия Дмитриевна
Арест
07.02.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно