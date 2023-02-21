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Богданов Пётр Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Богданов Кузьма Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Богданов Георгий Петрович

Мать ребёнка: Богданова Пульхерия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Богданова Александра Петровна

Мать ребёнка: Богданова Пульхерия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Богданова Анна Петровна

Мать ребёнка: Богданова Пульхерия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Богданов Иван Петрович

Мать ребёнка: Богданова Пульхерия Дмитриевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.11.1920

Сын: Богданов Кузьма Петрович

Мать ребёнка: не указана

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
6-й ребёнок в семье
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Богданов Василий Петрович

Мать ребёнка: Богданова Пульхерия Дмитриевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Арест
07.02.1930
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Пульхерия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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