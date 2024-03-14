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Афанасий Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

После 26.06.1782

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1741 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Немов Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Немова Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Борис Афанасьевич

Мать ребёнка: Немова Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Мелания Афанасьевна

Мать ребёнка: Немова Анна Кузьминична

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
До 26.06.1782

Жена: Немова Анна Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После 26.06.1782
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