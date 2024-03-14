Афанасий Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиПосле 26.06.1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Немова Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Борис Афанасьевич
Мать ребёнка: Немова Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Мелания Афанасьевна
Мать ребёнка: Немова Анна Кузьминична
Бракосочетание
До 26.06.1782
Жена: Немова Анна Кузьминична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 26.06.1782