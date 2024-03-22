Голина (Вражнова) Марфа Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голина (Вражнова) Марфа Корниловна

Место рождения

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Вражнов Корнила Михайлович

Мать: Вражнова Ульяна Григорьевна

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Бракосочетание
03.02.1861

Муж: Назаров Климент Аникеевич

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1861

Дочь: Мелания Клементьева

Отец ребёнка: Назаров Климент Аникеевич

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1864

Сын: Голин Никита Климентиевич

Отец ребёнка: Назаров Климент Аникеевич

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1865

Сын: Голин Емельян Климентиевич

Отец ребёнка: Назаров Климент Аникеевич

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Смерть
Неизвестно
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