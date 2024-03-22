Голина (Вражнова) Марфа Корниловна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
03.02.1861
Рождение ребёнка
24.12.1861
Дочь: Мелания Клементьева
Отец ребёнка: Назаров Климент Аникеевич
Рождение ребёнка
26.03.1864
Сын: Голин Никита Климентиевич
Отец ребёнка: Назаров Климент Аникеевич
Рождение ребёнка
28.07.1865
Сын: Голин Емельян Климентиевич
Отец ребёнка: Назаров Климент Аникеевич
Смерть
Неизвестно