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Осокина Татьяна Николаевна
Осокина Татьяна Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.06.1969
Пол
Женский
Отец
Филиппов Николай Павлович
1932 г.р.
Мать
Филиппова (Долгодворова) Галина Михайловна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1969
Отец:
Филиппов Николай Павлович
Мать:
Филиппова Галина Михайловна
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