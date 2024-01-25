Осокина Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осокина Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1969

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1969

Отец: Филиппов Николай Павлович

Мать: Филиппова Галина Михайловна

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