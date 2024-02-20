Окунев Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окунев Владимир Петрович

Место рождения

г Кемерово

Дата рождения

1927

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

1900 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Окунев Пётр

Мать: Окунева ?

г Кемерово
Рождение ребёнка
17.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Окунева Сара Михайловна

г Кемерово
Рождение ребёнка
18.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Окунева Сара Михайловна

г Кемерово
Смерть
2002
г Мариуполь Дон. обл.
Похороны
Неизвестно
с Кр Поляна Дон. обл.
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