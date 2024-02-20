Окунев Владимир Петрович
Место рожденияг Кемерово
Дата рождения1927
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Окунев Пётр
Мать: Окунева ?
г Кемерово
Рождение ребёнка
17.07.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Окунева Сара Михайловна
г Кемерово
Рождение ребёнка
18.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Окунева Сара Михайловна
г Кемерово
Смерть
2002
г Мариуполь Дон. обл.
Похороны
Неизвестно
с Кр Поляна Дон. обл.