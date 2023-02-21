Терещенко Ефросинья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1858
Дочь: Мария Никитична
Отец ребёнка: Терещенко Никита Андреевич
Рождение ребёнка
29.09.1860
Сын: Терещенко Михаил Никитович
Отец ребёнка: Терещенко Никита Андреевич
Смерть
Неизвестно