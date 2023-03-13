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(Паскина) Афимья
(Паскина) Афимья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1760
Пол
Женский
Отец
Паскинъ Лазарь
1729 г.р.
Мать
Паскина Наталья Иванова
1742 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец:
Паскинъ Лазарь
Мать:
Паскина Наталья Иванова
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