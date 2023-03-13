(Паскина) Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Паскина) Афимья

(Паскина) Афимья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Женский

Отец

1729 г.р.

Мать

1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Паскинъ Лазарь

Мать: Паскина Наталья Иванова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close