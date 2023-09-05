Пудаков Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пудаков Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пудаков Терентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Пудаков Лаврентий

Мать ребёнка: Хавронья

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Пудаков Александр

Мать ребёнка: Хавронья

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Пудаков Евдокия

Мать ребёнка: Хавронья

Рождение ребёнка
1907

Сын: Пудаков Иосиф

Мать ребёнка: Хавронья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пудаков Иван

Мать ребёнка: Хавронья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксенова Акулина

Мать ребёнка: Хавронья

Смерть
Неизвестно
Ново-Ермаково
Похороны
Неизвестно
Свердловская область, деревня Пальмиро
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