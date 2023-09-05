Пудаков Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пудаков Терентий
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Пудаков Лаврентий
Мать ребёнка: Хавронья
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Пудаков Александр
Мать ребёнка: Хавронья
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Пудаков Евдокия
Мать ребёнка: Хавронья
Рождение ребёнка
1907
Сын: Пудаков Иосиф
Мать ребёнка: Хавронья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пудаков Иван
Мать ребёнка: Хавронья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксенова Акулина
Мать ребёнка: Хавронья
Смерть
Неизвестно
Ново-Ермаково
Похороны
Неизвестно
Свердловская область, деревня Пальмиро