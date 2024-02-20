Федорченко Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Сын: Федорченко Василий Стефанович
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1869
Сын: Федорченко Даниил Стефанович
Мать ребёнка: ?
Россия Харькоская губ.,Изюмский уезд х.Бескровный
Смерть
Неизвестно