Федорченко Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорченко Стефан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Федорченко Василий Стефанович

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1869

Сын: Федорченко Даниил Стефанович

Мать ребёнка: ?

Россия Харькоская губ.,Изюмский уезд х.Бескровный
Смерть
Неизвестно
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